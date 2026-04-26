Ankara Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Nisan 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu iyi. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Öğleye doğru 19 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 13 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecek. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava sağlayacak. Nem oranı %43 ile %89 arasında değişecek. Bu, hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bugünkü hava durumu güzel ve açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 7 ile 21 derece arasında değişecek. Salı günü de çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 20 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 6 ile 21 derece arasında değişecek. Perşembe günü çoğunlukla güneşli hava olacak. Sıcaklıklar 8 ile 21 derece arasında olacak. Genel olarak, hava durumu ılıman ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacağı için rahat kıyafetler tercih edin. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için şemsiye veya rüzgarlık almanıza gerek yok. Önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunacak.