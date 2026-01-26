Ankara Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

26 Ocak Pazartesi 2026'da Ankara'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 5 derece civarında kalacak. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye yükselecek. Bu süre zarfında hava daha da bulutlanacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 8 derece civarına düşecek. Hava koşulları yine bulutlu durumda kalacak. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemli.

Gelecek günlerde hava durumu değişken olacak. 27 Ocak Salı günü sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları -1 ile 11 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava söz konusu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek yine önemli. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

