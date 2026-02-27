HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Ankara hava durumu nasıl?

27 Şubat 2026 Cuma günü Ankara'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde açık hava 3 derece sıcaklıkla başlayacak. Öğleye doğru sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde 3 dereceye inecek olan sıcaklık, parçalı bulutlu bir hava ile birlikte hissedilecek. Rüzgar güneyden eserken, nem oranı gün boyunca değişecek. Uygun giyinmek ve ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Ankara'da hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hava açık. Sıcaklıklar 3 derece civarında. Öğleye doğru sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye inecek. Hava parçalı bulutlu hale gelecek. Rüzgar ise güney yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %75. Gündüz %41, akşam %62 ve gece %81 civarında olacak. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek faydalı. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazır olun.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava koşulları ısınacak. Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5 derece civarında seyredecek. Pazar günü hava parçalı az bulutlu. Sıcaklıklar 6 dereceye kadar yükselecek. Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık 8 dereceye kadar çıkacak. Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun.

Ankara'da hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip edin. Planlarınızı buna göre yapın. Bu önlemler faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!
Meksikalı iki kartelin başına 10 milyon dolar ödülMeksikalı iki kartelin başına 10 milyon dolar ödül

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.