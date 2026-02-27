Ankara Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Ankara'da hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hava açık. Sıcaklıklar 3 derece civarında. Öğleye doğru sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye inecek. Hava parçalı bulutlu hale gelecek. Rüzgar ise güney yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %75. Gündüz %41, akşam %62 ve gece %81 civarında olacak. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek faydalı. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazır olun.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava koşulları ısınacak. Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5 derece civarında seyredecek. Pazar günü hava parçalı az bulutlu. Sıcaklıklar 6 dereceye kadar yükselecek. Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık 8 dereceye kadar çıkacak. Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun.

Ankara'da hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip edin. Planlarınızı buna göre yapın. Bu önlemler faydalı olacaktır.