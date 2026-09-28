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Ankara Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 28 Eylül 2026 itibarıyla hava durumu kış aylarının yaklaşımını gösteriyor. Gün içerisinde sıcaklık 19-22 derece arasında değişiklik gösterecek. Güne hafif bulutlu bir başlangıç yapılırken, gün ortasında güneşin çıkması bekleniyor. Ancak akşam saatlerinde bulutların yoğunlaşması ve yerel yağışların görülmesi olası. Dışarı çıkacakların şemsiyelerini unutmaması öneriliyor. Hava durumunu takip etmek, ani değişimlere hazırlık açısından büyük önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

28 Eylül 2026 itibarıyla, Ankara'da hava durumu kış aylarının yaklaşımını işaret ediyor. Hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında değişecek. Güne hafif bulutlarla başlıyor. Gün ortasında bulutlar dağılacak. Güneşin yüzünü göstereceği bekleniyor. Ancak akşam saatlerinde bulutların yeniden yoğunlaşması öngörülüyor. Yerel yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkacakların şemsiyelerini unutmaması önerilir. Bugünkü hava durumu hakkında, boğucu nem hissinin etkili olmayacağını söyleyebilirim. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına inebilir.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Eylül'de sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Bölgedeki bulutların sıklığı öngörülüyor. Akşam saatlerinde hafif yağışlar yaşanabilir. 30 Eylül itibarıyla sıcaklıklar biraz daha düşecek. Günlerin giderek serinleşeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde kalın giyinmekte fayda var.

Ankara'da dışarıda geçen zamanlarda önlem almak önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak için kat kat giysiler tercih edilebilir. Sabah ve akşam saatlerinde dışarıda bulunurken hava şartlarını izlemek önemlidir. Rüzgarın etkisi artırdığında, hafif soğuk hissi olabilir. Böyle durumlarda kalın bir mont veya şal almak rahatlatabilir.

Ankara’nın havası, mevsim geçişlerinde sürpriz yapabilir. Hava durumu raporlarını takip etmekte yarar var. Bugünkü hava durumu ve gelecek günlerdeki sıcaklık değişimleri, planlamalarınızda dikkate almanız gereken unsurlardandır. 28 Eylül itibarıyla serin hava, doğanın sunduğu güzellikleri keşfetme fırsatı da sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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