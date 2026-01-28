Ankara Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 9 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Bu nedenle, hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır. "Bugünkü hava nasıl" sorusunun cevabını öğrenmek için güncel bilgilere başvurulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 8 ile 12 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek.

Bu hava koşullarında, özellikle yağışlı günlerde, şemsiye bulundurmak önemli. Su geçirmeyen bir mont giymek de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek rüzgardan korunmak için önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Buna göre hazırlık yapmak, konforlu bir deneyim sağlayacaktır.