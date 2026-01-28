HABER

Ankara Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 28 Ocak 2026'da değişken hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 9 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar için hava durumunu takip etmek önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 4 ile 12 derece arasında dalgalanacak. Bulutlu ve yağışlı havalar, seyahat planları yaparken göz önünde bulundurulmalı. Şemsiye ve su geçirmeyen mont gibi hazırlıklar, konforlu bir deneyim için gereklidir.

Ufuk Dağ

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 9 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Bu nedenle, hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır. "Bugünkü hava nasıl" sorusunun cevabını öğrenmek için güncel bilgilere başvurulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 8 ile 12 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek.

Bu hava koşullarında, özellikle yağışlı günlerde, şemsiye bulundurmak önemli. Su geçirmeyen bir mont giymek de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek rüzgardan korunmak için önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Buna göre hazırlık yapmak, konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

hava durumu Ankara
