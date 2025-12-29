HABER

Ankara Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün Ankara'da soğuk ve bulutlu bir hava hâkim. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 2 derece arasında değişirken, akşam 0 ile -2 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık, gündüz -4, akşam ise -7 derece olacak. Rüzgar batı yönünden eserken, nem oranı %70 ile %87 arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca, ilerleyen günlerde benzer soğuk hava koşulları sürecek. Dışarı çıkarken doğru giyinmek ve hava durumu raporlarını takip etmek önemli.

Ufuk Dağ

Bugün, 29 Aralık 2025, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 2 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 0 ile -2 derece arasında düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, akşam ise -7 derece olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 12 ile 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 ile %87 arasında değişecek.

30 Aralık Salı günü hava durumu benzer şekilde soğuk. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise -5 ile -6 derece arasında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü yer yer yağmur ve kar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2 ile 5 derece, gece sıcaklıkları -1 ile -7 derece olacak. 1 Ocak Perşembe günü bol güneş ışığı olacak. Gündüz sıcaklıkları -2 ile -3 derece, gece sıcaklıkları ise -10 ile -13 derece arasında değişecek.

Soğuk ve değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Uygun ayakkabılar giymek olası kazaların önüne geçebilir. Araç kullanırken yol koşullarının kötüleşebileceğini unutmamalısınız. Lastiklerinizi kış koşullarına uygun hale getirin. Aracınızın bakımını düzenli olarak yapmakta fayda vardır.

Hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmak, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olur.

