Ankara Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında olacak. Hava güneşli geçecek. Gece sıcaklık 9 - 12 derece civarına düşecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Mayıs 2026 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22 - 25 derece arasında olacak. Gece sıcaklık 10 - 13 derece civarında kalacak. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü havanın güneşli geçmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24 - 27 derece olacak. Gece ise sıcaklık 11 - 14 dereceye yükselecek. 2 Haziran 2026 Salı günü yine güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı 26 - 29 derece, gece ise 13 - 16 derece civarında seyredecek.

Bu güzel havaların tadını çıkarırken serinlik olabileceğini unutmamalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde biraz serin hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde yanınıza bir ceket almak, sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Bol su içmek ise sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.