Ankara Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe. Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 27 ile 29 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar bu aralıkta olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında düşecek. Hava genellikle açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıkları 27 ile 29 derece arasında kalacak. Hava açık olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 28 ile 30 derece arasında seyredecek. Hava yine açık kalacak. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 29 ile 33 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava şartlarının genellikle sıcak ve güneşli olacağı söylenebilir.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak gerekli. Şapka takmak önemli. Güneş kremi kullanmak da faydalı. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde sağlığınızı korurken yazın tadını çıkarabilirsiniz.