Ankara Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da, 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 ile 28 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise 20 ile 23 derece arasında bir düşüş görülecek. Hava genel olarak güneşli. Yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif, doğu-kuzeydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 26 ile 30 derece arasında olacak. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 29 ile 33 dereceye yükselecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 30 ile 34 derece arasında öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve yağış beklenmiyor.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Rüzgarlar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Güneşli ve sıcak günlerin tadını çıkarırken önlemleri almak da önemlidir. Sağlığınızı korumayı unutmayın.