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Ankara Kızılcahamam'da yangın

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara Kızılcahamam'da yangın

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından binaların çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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