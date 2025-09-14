Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulislerini sallayan iddia. 8 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla başlayan süreç dün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçmesiyle devam etmişti. Gazeteci Sinan Burhan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Burhan illerin sıralayarak buradaki 8 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

HANGİ İLLER?

TV100'de katıldığı programda kulis bilgisi paylaşan gazeteci Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANLARI YORULDU"

Burhan yaptığı açıklamada "Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e parti rozetini takmıştı.