Ankara kulisleri karışacak! CHP'den bomba erken seçim hamlesi! AK Parti'yi şaşırtacak plan: İlk hedef 55 il...

CHP, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili yol haritasını belirlemeye devam ederken bir yandan da hükümeti erken seçime zorlamak için yeni planlar kuruyor. Ankara kulislerinde konuşulan son iddialar ise Türkiye’nin gündemini bir anda değiştirebilir. İddiaya göre CHP, 55 ildeki 135 milletvekili ile istifa ederek iktidarı bu illerde yeniden sandık kurmaya zorlayabilir.

55 farklı kentte kurulacak sandıkla birlikte CHP halihazırdaki oy oranını ikiye katlamayı hedefleyerek genel seçimlere tekrar gidilmesi için elinin güçleneceğini düşünüyor.

CHP’nin erken seçim planını Sözcü TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan canlı yayında anlattı:

“CHP önüne önümüzdeki dönemle ilgili bir rotayı koydu. Aslında Özgür Özel’de açıkladı bu soruşturmaların artacağını belediyelere yönelik o baskıların daha da hissedileceğine dair bir beklenti var. Bu yüzden 2 Kasım tarihi dikkat çekiyor. Bu tarih geldiğinde ne yapıp ne edip sandığı kurmayı hayal eden bir CHP var.

55 İLDE SANDIKLAR YENİDEN KURULABİLİR!

Peki bu nasıl olacak? CHP Genel Merkezi’nde en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi bu. İktidarın erken seçim kararını almadığı durumda CHP halihazırda 55 farklı kentte milletvekili bulunan 135 milletvekili olan bir siyasi parti. Milletvekillerinin istifası gibi bir durumda yaklaşık Türkiye’nin yüzde 50’nin üzerindeki nüfusunda sandıkların tekrardan kurulması gibi bir durum açığa çıkıyor. Sine-i Millet olarak da kamuoyunda bilinen bir kavram bu. Fakat bu söz konusu istifaların kabul edileceği mercii de yine TBMM.

İKTİDAR KABUL ETMEZSE NE OLUR?

CHP’liler bu konu ile ilgili şunu ifade ediyor. Biz böyle bir adımı atarız, milletvekilleri istifa edebilirler. O takdirde genel kurulda iktidar bunu kabul etmezse sandıktan kaçan bir iktidarla karşı karşıya kalırız. Eğer iktidar sandıktan kaçmaz milletvekillerinin istifasını kabul ederse bu takdirde 55 farklı kentte kurulacak sandıkla birlikte halihazırdaki oy oranını ikiye katlamayı hedefleyen ve genel seçimlere tekrar gidilmesi için elinin güçleneceğini düşünen bir CHP var.”

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır