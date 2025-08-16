HABER

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Yaptığı çağrı ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başlamasında büyük etkisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir çıkış beklendiği iddia edildi. Ankara kulislerini hareketlendiren iddia ise: 'Alevi açılımı' Bahçeli'nin Hacı Bektaş’taki külliyenin tamamlanmasının ardından 29 Ekim’de tarihi bir çıkış yapabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasında tarihi bir çağrı yapmış ve akabinde 'Terörsüz Türiye' süreci başlamıştı. Süreçte ciddi aşama kaydedilirken, Ankara kulisleri tekrar hareketlendi.

Ankara kulislerinde 29 Ekim iddiası! Devlet Bahçeli den tarihi çıkış bekleniyor 1

BAHÇELİ'DEN 'TARİHİ ÇIKIŞ' BEKLENTİSİ

Kulislere göre hükümet Alevi açılımına ilişkin kapsamlı bir paket üzerinde çalışıyor. İddialar bununla da sınırlı değil. Yine kulislere göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin tamamlanmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 'tarihi bir çıkış' yapabileceği konuşuluyor.

20 SAYFALIK RAPOR

Habertürk’ten Fevzi Çakır‘ın haberine göre, bu adımın, Cumhuriyet’in 102’nci yılında verilecek mesajla toplumsal birlik ve beraberlik vurgusunu güçlendirmesi bekleniyor. Olası düzenlemelerin zeminini, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ile gazeteci Mehmet Çek tarafından hazırlanan 20 sayfalık “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” raporu oluşturuyor.

BAŞLIKLAR SIRALANDI

Raporda Alevi-Bektaşi toplumunun sorunlarının çözümü için şu başlıklarda öneriler sıralanıyor:

Kamuda Ayrımcılıkla Mücadele: Kamu kurumlarında ayrımcılığın önlenmesi.

Eğitim: Müfredata Alevi inanç ve geleneklerine saygılı içerik eklenmesi.

İbadethane Statüsü: Cemevlerinin ibadethane/inanç merkezi sayılması.

Kurumsal Yapı: “Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı” adıyla Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özerk bir başkanlık kurulması.

Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı: 7 üyeli, özerk bütçeli, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı.

İbadethane Statüsü: 3194 sayılı İmar Kanunu’na “cemevi” eklenmesi.

Personel Ataması: 2.105 cemevi önderi/görevlisinin rıza esaslı atanması.

Mülkiyet ve Enerji: Hazine taşınmazlarının tahsisi, elektrik giderlerinin sınır/kWh modeliyle karşılanması.

Mevzuat Eşitlemesi: LPG, Elektrik, Kadastro, Orman, Köy Kanunu, Diyanet Kanunu’na cemevlerinin eklenmesi.

Ayrımcılıkla Mücadele Yasası: Nefret suçlarında caydırıcı yaptırımlar.

Eğitim: Müfredatta Alevilik-Bektaşilik, ilahiyatlarda zorunlu ders, kamu görevlilerine hizmet içi eğitim.

Toplumsal Hafıza: Aşure Günü’nün resmî tatil ilan edilmesi, Madımak Oteli’nin İnsan Hakları Müzesi’ne dönüştürülmesi.

KULİSLERDE 29 EKİM BEKLENTİSİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin inşaatı tamamlanmak üzere. Açılışın 29 Ekim’de yapılması ve Bahçeli’nin burada önemli mesajlar vermesi bekleniyor. MHP kaynakları, külliyenin milli birliğin sembol mekanlarından birisi olacağı belirtiyor.

