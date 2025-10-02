Ankara kulislerini sallayan fotoğraf: Çok konuşulacak 'Erdoğan yanına çağırdı' iddiası

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi. Erdoğan, Meclis resepsiyonunda Gelecek ve DEVA liderleri Davutoğlu ve Babacan ile ilk kez yan yana oturdu.

MUHARREM İNCE: "İTİRAZLARIMI, İSYANIMI ANLADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Ankara'da konuşulan fotoğrafa tepki gösterenlerden biri de Muharrem İnce oldu. Muharrem İnce, "Bu fotoğrafa baktığınızda seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum" dedi.

'ERDOĞAN, DAVUTOĞLU VE BABACAN'I YANINA ÇAĞIRDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resepsiyonda herkesi selamladığını kaydeden gazeteci Hilal Köylü, Erdoğan'ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı yanına çağırdığını kaydetti.

TÖRENE KİMLER KATILDI?

TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.