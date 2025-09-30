HABER

Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç: "Ankaramız hızlı bir şekilde İzmirleşme yolunda ilerliyor"

AK Parti Ankara milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Ankara'da yaşanan bir boru patlaması yüzünden su miktarının azalması hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Baykoç açıklamasında, "40 yıl öncesinde kalmış, unutulmuş sorunlar hortlamış bir hayalet gibi Ankara’nın üzerinde dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

Doğukan Akbayır

AK Parti Ankara milletvekili Fethan Baykoç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına tepki gösterdi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN DUYURU

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından 'Önemli duyuru' başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara’ya verilen su miktarı yarı yarıya azalmıştır. Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlanmıştır.

Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabilecektir.

Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ’nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

BAYKOÇ: "ANKARAMIZ İZMİRLEŞME YOLUNDA İLERLİYOR"

Baykoç Ankara Büyükşehir'in duyurusunu alıntılayarak şu ifadelerde bulundu:

40 yıl öncesinde kalmış, unutulmuş sorunlar hortlamış bir hayalet gibi Ankara’nın üzerinde dolaşıyor.

Basiretsiz bir yönetim yüzünden ortaya çıkan trafik sorunu yetmezmiş gibi, şimdi de su problemiyle karşı karşıyayız.

Yapılmayan yollar, bakımsız bırakılmış altyapı ve su hatları sayesinde Ankara’mız hızlı ve emin adımlarla İzmir’leşme yolunda ilerliyor."

