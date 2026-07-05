Ankara, NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birine hazırlanıyor

“NATO 3.0” olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek Ankara Zirvesi’nin, çok sayıda lider ve güvenlik uzmanı tarafından NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Türkiye, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderlerine, yaklaşık 100 bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı konuğa ev sahipliği yapacak. Ankara Zirvesi’nin, lider düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılımlı NATO zirvesi olması bekleniyor.

YAKLAŞIK 3 BİN ULUSLARARASI BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU

Zirveyi takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu akreditasyon başvurusunda bulundu. Böylece Ankara Zirvesi, NATO zirveleri arasında bugüne kadar en fazla uluslararası basın mensubunun görev yapacağı organizasyon olarak kayıtlara geçecek.

Uluslararası Medya Merkezi ise toplam 141 milyon 700 bin bilgi kaynağıyla dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi konumundaki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde oluşturuldu.

Uluslararası basın mensuplarının konaklaması için Ankara’da 7 otel planlanırken, ulaşımları 45 otobüsle sağlanacak.

Medya merkezinde yaklaşık 1.800 çalışma alanı, 54’ü sabit olmak üzere 100’e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, televizyon stüdyoları, basın mikserleri, yönlendirme sistemleri, 40 montaj odası ile IPTV yayın ve duyuru ekranlarının da yer aldığı kapsamlı teknik altyapı hazırlandı. Sağlanan bu imkânların, NATO zirveleri tarihinde medya mensupları için oluşturulan en geniş kapsamlı çalışma ortamı olduğu ifade ediliyor.

850 KİŞİLİK İLETİŞİM EKİBİ GÖREV YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, zirve süresince ana etkinlik alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında ise 350 olmak üzere toplam 850 personelle görev yapacak.

Yayıncı kuruluş TRT de İletişim Başkanlığının koordinasyonunda zirvenin uluslararası yayın organizasyonunu üstlenecek. TRT, 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 farklı yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Bu organizasyonun da NATO zirveleri arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı yayıncılık faaliyeti olması bekleniyor.

ANKARA GENELİNDE KAPSAMLI ŞEHİR MARKALAMA ÇALIŞMASI

Zirve haftasında Ankara genelindeki yaklaşık 5 bin açık hava iletişim noktasında tanıtım çalışmaları yürütülecek.

Billboardlar, dijital ekranlar ve diğer açık hava mecralarında dört farklı konseptte hazırlanan görseller kullanılacak. Çalışmalarda NATO Zirvesi mesajlarının yanı sıra Türkiye’nin COP31 Başkanlığı, savunma sanayi ürünleri ve GoTürkiye turizm tanıtım kampanyasına ilişkin içeriklere yer verilecek.

Bu uygulamanın, NATO zirveleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı şehir markalama çalışması olacağı değerlendiriliyor.

56 BİNİ AŞKIN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV ALACAK

Zirvenin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğünden 48 bin 841, Jandarma Genel Komutanlığından ise 7 bin 447 personel olmak üzere toplam 56 bin 288 güvenlik görevlisi sahada olacak.

Ayrıca siber güvenlik ve suçla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre yürütmek üzere 639 personel de görev yapacak.

Katılımcıların ulaşımı ise Ankara Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı ve kargo uçaklarına hizmet verecek Mürted Hava Meydanı olmak üzere üç ayrı havalimanı üzerinden sağlanacak.

36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nin, katılımcı sayısı, uluslararası medya ilgisi, teknik altyapısı, güvenlik kapasitesi ve iletişim organizasyonu bakımından NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden biri olması öngörülüyor.