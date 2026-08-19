Kirveler suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 15 Ağustos 2026 tarihinde Petrol Mahallesi’nde bir işyerinin kurşunlanması üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

KİRVELER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, olayın yeni nesil suç örgütlerinden 'Kirveler' yöneticisi ve üyelerince gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, yurt dışında bulunan A.K. isimli örgüt liderinden aldıkları talimat doğrultusunda işyerini kurşunladıkları tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle T.K., S.E.Ç., D.E.Ö., M.A.K., M.C. ve M.K. isimli şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışma sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt yöneticileri T.K. ve M.K. ile örgüt üyeleri S.E.Ç., M.A.K. ve M.C., "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suç örgütleriyle mücadele kapsamındaki titiz çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır