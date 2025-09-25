HABER

Ankara'nın ilk camisi Sultan Alaaddin'de Selçuklu mirası yaşıyor

Ankara Kalesi’nin 1073’te fethedilmesinden sonra şehirde yapılan ilk cami olan Sultan Alaaddin Camii, Selçuklu döneminden kalan tarihi minberi ve külliyesi ile hizmet vermeye devam ediyor.

Ankara Kalesi'nde bulunan ve ilk fetih camisi olarak bilinen Sultan Alaaddin Camii, Selçuklu döneminden günümüze kalan minberi ve külliye yapısıyla tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Camide yaklaşık 16 yıldır görev yapan imam Mustafa Kavlak, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası Ankara'mızın ilk fetih camisi. 1070'te Malazgirt'te Muhammed Alparslan, Anadolu'ya Türklerin kapısını açınca 2 sene sonra Sivas, Ankara ve İzmir kalelerini fethetmiş. İlk fetih camisinin mihrabı da bahçemizde. Daha sonra da Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın oğlu Mesud burayı ulu camiye çevirmiş. 7-8 bin kapasiteli bir cami hizmet vermiş. Zaten Selçuklu'da yapılan camiler genelde çok amaçlı yapılmış, külliye şeklinde. Bu sac ayağı üzerinde Müslümanların birliğini ve beraberliğini sağlama hususunda ulu cami yapılmış. Normalde bu cami 7-8 bin kapasiteli bir camiymiş. Esas caminin temelleri zindan kapısının yanından başlıyor geriye kadar. Geriden de surlara kadar uzanan 7-8 bin kişinin rahatça cuma günü burada namazlarını eda ettiği ve bir araya geldiği, meşveret yeri olarak kullanıldığı bir alan olarak, bir cami olarak burada asırlarca hizmet vermiş" dedi.

Kavlak, "2010 yılında geldiğimde buraya gelen ziyaretçiler vardı. O zamanki ziyaretçilerden halveti dervişleri vardı. Onlarla sohbet ettiğimde 'Hocam, biz de senin gibi merak ediyorduk bu zatı' dediler. Arşivlerden araştırdık, Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Bölge Müdürlüğünden, Kültür Bakanlığından çıkmadı ismi. Bu zatın görevi şöyle; Selçuklu ordularının başında gelen komutanların manevi rehberi, hocası, yol göstericisi, yani ilim erbabı mübarek Allah dostu bir zat olduğu düşünülüyor. Ulu caminin aynı zamanda şifahanesi, misafirhanesi, aşevi, kütüphanesi, han, hamam, medresesi olan bir külliye şeklinde yapılmış bir eser burası. Bunlar ne olmuş? 1200'lerde Moğol istilasına uğramış burası. Taş üzerinde taş bırakmamışlar Moğollar, binlerce şehit vermişiz. O şehit kabirleri, şu surların arkasında park var. Olduğu gibi oralar hep şehitlik. Bir tane mezar taşı dahi yok" diye konuştu.

Kavlak, cami içerisindeki minberin Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan'ın oğlu II. Mesud tarafından yaptırıldığını ifade ederek, üzerindeki kitabede "Selçuklu Devleti Sultanı, Rum ve Yunan mülkünün efendisi, İslam dininin ihyacısı Kılıç Arslanoğlu Muhyiddin Mesud döneminde, Arabi aylardan Safer ayında' bilgisinin yer aldığını belirtti. Kavlak ayrıca, saldırı sırasında minberde meydana gelen top atışına ait yanık izlerinin hala görülebildiğini aktardı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

