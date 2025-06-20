HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'ta, 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu

İçerik devam ediyor

Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’ta 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz bir kuğu yavrusu dünyaya geldi. Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki parkta kuğu, kaz ve ördek ailesine katılan minik yavru, başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Park görevlilerinin gözetiminde büyüyen beyaz kuğunun sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı. Suya bırakılan yavru kuğu, sevimliliğiyle park ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki Kuğulu Park'ta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz kuğu yavrusu eklendi.

KUGULU-PARK’TA-15-YIL-SONRA-ILK-KEZ-BEYA_774878_229027

Park görevlilerinin takip ettiği yavru kuğunun sağlık kontrolleri, veteriner hekimler tarafından yapıldı.

KUGULU-PARK’TA-15-YIL-SONRA-ILK-KEZ-BEYA_774879_229027

Suya bırakılan yavru beyaz kuğu, başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

KUGULU-PARK’TA-15-YIL-SONRA-ILK-KEZ-BEYA_774883_229027

Görevliler, ziyaretçilere yavruların sağlığı açısından yiyecek atılmaması uyarısında bulundu.

KUGULU-PARK’TA-15-YIL-SONRA-ILK-KEZ-BEYA_774877_229027

15 YIL ARADAN SONRA DÜNYAYA GELEN BEYAZ KUĞU

Suya bırakılan yavru beyaz kuğu, başkentlilerden yoğun ilgi gördü. Görevliler, ziyaretçilere yavruların sağlığı açısından yiyecek atılmaması uyarısında bulundu.

KUGULU-PARK’TA-15-YIL-SONRA-ILK-KEZ-BEYA_774884_229027

Çankaya Belediyesi, sosyal medya hesabından 15 yıl aradan sonra dünyaya gelen beyaz kuğuyu paylaştı.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN MİNİK KUĞU"

Açıklamada, "Kuğulu Park ailesi büyüyor. 15 yıl aradan sonra ilk kez, beyaz bir kuğu yavrusu dünyaya geldi. Aramıza hoş geldin minik kuğu. Minik kuğumuz için isim önerilerinizi yoruma bekliyoruz" denildi.

KUGULU-PARK’TA-15-YIL-SONRA-ILK-KEZ-BEYA_775087_229027

KUGULU-PARK’TA-15-YIL-SONRA-ILK-KEZ-BEYA_774881_229027

KUGULU-PARK’TA-15-YIL-SONRA-ILK-KEZ-BEYA_774882_229027

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hisarcık’ta öğrencilerin karne heyecanıHisarcık’ta öğrencilerin karne heyecanı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert tepki: "Geri dönülmez noktaya gidiyor"Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert tepki: "Geri dönülmez noktaya gidiyor"

Anahtar Kelimeler:
Ankara kuğu park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YKS soruları yola çıktı! 528 araçlık dev nakil...

YKS soruları yola çıktı! 528 araçlık dev nakil...

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki

Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.