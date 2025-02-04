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  4. Ankara Ulus'ta meydanda çökme! Çok sayıda ekip sevk edildi: Can kaybının olmaması sevindirdi

Ankara Ulus'ta meydanda çökme! Çok sayıda ekip sevk edildi: Can kaybının olmaması sevindirdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.02.2025 12:03
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Ankara Ulus Meydanı'nda sabah saatlerinde çevre düzenleme çalışmaları devam ederken bir çökme meydana geldi. Çökmenin yaklaşık 100-150 metrelik bir alanda gerçekleştiği belirtildi. Can kaybı ve yaralının olmaması sevindirirken çöken alanın 2024 yılında yapıldığı belirlendi.

Ankara Ulus'ta meydanda çökme! Çok sayıda ekip sevk edildi: Can kaybının olmaması sevindirdi

**Ankara Ulus Meydanı'nda, 100. Yıl Kültür Merkezi ve Çarşısı alanındaki çevre düzenlemesi sırasında büyük bir çökme meydana geldi. Ekipler olay yerinde hızla güvenlik önlemleri aldı.

2024 YILINDA YAPILMIŞTI

Ekol TV'de yer alan habere göre Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Ulus Meydanı'nın zemininde çökme meydana geldi. Başkent Ankara'nın kalbi olarak nitelendirilen her gün on binlerce insanın geçtiği ve 2024 yılında yapılan meydan çöktü.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Çökmenin yaklaşık 09:30 sularında yaşandığı öğrenildi. Çökme yaklaşık 100-150 metrekarelik bir alanda gerçekleşti. Çökmenin kalabalık otobüs duraklarına çok yakın bir noktada yaşandı. Kaldırım ve meydanın başlangıç noktasında gerçekleşen çökmede can kaybı ve yaralanma durumu olmadı.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Ulus
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