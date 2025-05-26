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Ankara Valiliği açıkladı! O tarihler arasında ormanlara giriş-çıkış yasaklandı

Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Ankara'da orman yangınlarına karşı milli park, mesire alanları, tabiat parkları haricindeki ormanlık alanlara 10 Haziran 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında giriş yasaklandı.

Ankara Valiliği açıkladı! O tarihler arasında ormanlara giriş-çıkış yasaklandı

Ankara Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ankara açıklama valilik
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