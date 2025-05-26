Ankara Valiliği açıkladı! O tarihler arasında ormanlara giriş-çıkış yasaklandı

Ankara Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır