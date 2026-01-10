Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde pazar günü ilk saatlerden itibaren rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 kilometre/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 70 kilometre/saat) esmesi beklenmektedir. Beklenen olumsuzluklara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır