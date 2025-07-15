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Ankara Valiliği, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalması gibi konularda dikkatli olunması istendi.

Ankara Valiliği, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; kentte etkili olacak rüzgarın, saat 21.00'e kadar genellikle kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Ankara Valiliği, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı 1

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ VE DİREKLERİN DEVRİLMESİ, TOZ SAVRULMASI...

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı 2

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Fırtına ankara hava durumu
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