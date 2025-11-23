HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da bir binada patlama: 1 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir binanın üçüncü katında patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Mutlu caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 03.00’te meydana geldi.

Ankara’da bir binada patlama: 1 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir binanın üçüncü katında patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Ankara’da bir binada patlama: 1 yaralı 1

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Mutlu caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 03.00’te meydana geldi. 4 katlı binanın üçüncü katında iddialara göre doğalgaz nedeniyle patlama yaşındı. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Binada yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki L.Ü. ambulansla hastaneye sevk edilirken itfaiye ve doğalgaz ekipleri binada çalışma başlattı. Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken patlamanın kesin nedeni ekiplerin çalışması ile belirlenecek.

Ankara’da bir binada patlama: 1 yaralı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmralı kararına karşı çıkan Destici'ye MHP'den zehir zemberek yanıt: "Kimler sizi yönlendiriyor, sizi nasıl bir oyunda kullanıyorlar?"İmralı kararına karşı çıkan Destici'ye MHP'den zehir zemberek yanıt: "Kimler sizi yönlendiriyor, sizi nasıl bir oyunda kullanıyorlar?"
Kolombiya ile ABD arasında gerilim! Bakana sert tepkiKolombiya ile ABD arasında gerilim! Bakana sert tepki

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.