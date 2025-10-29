Ankara’da fırtınada hasar gören bölge görüntülendi

Ankara’nın Ayaş ilçesinde dün evlerin çatılarını havaya uçuran ve hobi bahçesindeki konteyner evin devrilmesi ile 1 kişinin hayatını kaybettiği fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Fırtınanın hasara yol açtığı bölge görüntülendi.
Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı İlhan Mahallesi’nde dün gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar ve hortum, hobi bahçesindeki bir konteyner evi devirdi. Konteynerin içinde bulunan Üçler Kılıç, hortumun konteyner evi uçurması sonucu hayatını kaybetti. Hortum nedeniyle mahallede bazı evlerin çatıları uçarken, bazı evlerin de camları kırıldı. Hasar tespit çalışmaları için köye gelen yetkililer incelemelerini sürdürürken, köy muhtarı Şeref Kurtar daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söyledi.
Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade eden İlhan Köyü Muhtarı Şeref Kurtar, "Dün ikindi saatine doğru hortum ortaya çıktı. Sonra buradaki hobi bahçesinde olan bir arkadaşımızın bulunduğu konteynerı havaya uçurmuş, arkadaşımız vefat etmiş. Ardından devam eden hortum köyümüzde bulunan bazı evlere de hasar verdi. Önce simsiyah bulutlar geldi, sonra hortum ortaya çıkıp yere doğru iner gibi oldu. Ondan sonra da hortum her yeri yıktı. Hortum, konteynerı 15 metre sürüklemiş. Köyde herhangi bir can kaybı olmadı. Sadece evlerimizde maddi hasar meydana geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, camları kırıldı. Yetkililerle görüştük, hasar tespitine geleceklerini söylediler. Allah başka acılar göstermesin" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum