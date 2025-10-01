HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da kuaför dükkanına pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Ankara’da kimliği belirsiz saldırgan, alacak verecek meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekli saldırıda bulundu.

Ankara’da kuaför dükkanına pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Ankara’da kimliği belirsiz saldırgan, alacak verecek meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekli saldırıda bulundu. Saldırıda hafif yaralanan işletme sahibi kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi’nde yer alan bir kadın kuaförü dükkanında meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz şüpheli alacak verecek meselesi nedeniyle kuaför dükkanına pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Olayın arından kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Saçmaların isabet etmesi nedeniyle savrulan cam parçaları ise işletme sahibi kadına isabet etti. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

(İHA)

Ankara’da kuaför dükkanına pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçti, 47 bin lira ceza kesildiUyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçti, 47 bin lira ceza kesildi
Düzce’nin geleceği planlanıyorDüzce’nin geleceği planlanıyor

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.