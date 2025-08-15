HABER

Ankara’da trafikte döner bıçağıyla tehditler savuran sürücü gözaltına alındı

Ankara’da trafikte tartıştığı kişiye aracının içerisinden döner bıçağı göstererek tehdit eden saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, F.D., seyir halindeyken tartıştığı sürücüye öfkelenerek aracının camından döner bıçağı gösterdi ve tehditlerde bulundu. O anlara ait görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine harekete geçen polis ekipleri F.D.’yi Yenimahalle’de suç aleti bıçağıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanan F.D.’nin aracı otoparka çektirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

