Ankara’daki bir köyde çiftliğe giren kurt sürüsü hayvanları telef etti

Ankara’nın Evren ilçesindeki bir köyde çiftliğe giren kurt sürüsü hayvanları telef etti.

Evren İlçesi Solakuşağı Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen olayda, çiftlikte kurt saldırısı yaşandı. Hakan Öcal’a ait olduğu öğrenilen çiftliğe gelen kurt sürüsü, küçükbaş hayvanları hedef aldı. Dört kurdun çiftliğe girerek bazı keçileri telef ettiği saldırıda büyükbaş hayvanların beklenmedik tepkisi dikkat çekti. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar, kurtlara karşı toplu şekilde tepki vererek adeta sürüyü savundu. Büyükbaş hayvanların bu müdahalesi üzerine kurtların daha fazla zarar veremeden bölgeden uzaklaştığı öğrenilirken olayın ardından çiftlikte inceleme yapıldı. üreticiler bölgede benzer saldırıların yaşanabileceği konusunda endişeli.Yetkililerin, kırsal bölgelerde artan yaban hayvanı hareketliliğine karşı üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardığı belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır