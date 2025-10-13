HABER

Anket paylaşımı gerginliği tutuklamayla sonuçlandı: Akademisyen Emrah Gülsunar cezaevine gönderildi

Akademisyen Emrah Gülsunar, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir anket paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülsunar'ın tutuklanması, ifade özgürlüğü ve sosyal medya kullanımının sınırları konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Cansu Akalp

Sosyal Medya Anketi Soruşturması Derinleşiyor: Gülsunar'ın Tutuklanması Tartışma Yarattı

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, X üzerinden yaptığı bir anket paylaşımı nedeniyle dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının ardından savcılıkta ifade veren Gülsunar, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Gülsunar'ın destekçileri tutuklamanın haksız olduğunu ve ifade özgürlüğüne bir saldırı niteliği taşıdığını savunuyor. Eleştiriler, özellikle anketin içeriği ve Gülsunar'ın açıklamaları dikkate alındığında tutuklamanın orantısız bir tedbir olduğu yönünde yoğunlaşıyor.

Gülsunar, gözaltına alındığını yine X üzerinden duyurmuştu. Paylaşımında, son dönemde anket paylaşımları üzerinden hedef gösterildiğini iddia eden Gülsunar, bu iddialara yanıt olarak, "Bunu zaten tweetin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli troller sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tweet nesnel bir soru soruyor, tweetin için..." ifadelerini kullanmıştı. Gülsunar'ın bu açıklaması, anketin amacının farklı olduğunu ve Türkiye ile ilgili bir gönderme içermediğini vurgulamaya yönelikti.

Ancak, savcılık ve mahkeme, Gülsunar'ın açıklamalarını yeterli bulmayarak tutuklama kararı verdi. Kararın gerekçesi henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, Gülsunar'ın avukatları karara itiraz edeceklerini ve müvekkillerinin serbest bırakılması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi. Gülsunar'ın tutuklanması, Türkiye'de ifade özgürlüğü, sosyal medya kullanımı ve anket yapmanın sınırları konularında daha geniş bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hukukçular ve sivil toplum kuruluşları, olayın detaylı bir şekilde incelenmesi ve adil bir yargılama sürecinin yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

Emrah Gülsunar'ın tutuklanması, Türkiye'de sosyal medya ve ifade özgürlüğü konularında hassas bir döneme işaret ediyor. Olayın hukuki süreci yakından takip edilirken, benzer durumların yaşanmaması için yasal düzenlemelerin ve uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kamuoyunun dikkati, Gülsunar'ın davasının seyrinde ve benzer vakaların önlenmesi için atılacak adımlarda olacak.

