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Anketleri işaret etti, Özgür Özel detayı gündem oldu: "Kim çıkarsa çıksın Erdoğan kaybediyor"

Yapılacak ilk seçimde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceğini savunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son yapılan anketleri işaret etti. "Kim çıkarsa çıksın Erdoğan kaybediyor. Bunu yapılan anketleri bilerek söylüyorum. Arada bir fark var." diyen Özdağ'ın açıkladığı Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti.

Anketleri işaret etti, Özgür Özel detayı gündem oldu: "Kim çıkarsa çıksın Erdoğan kaybediyor"
Devrim Karadağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'deki canlı yayında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle ana muhalefet partisi CHP'nin dile getirdiği erken seçim çağrılarına değinen Ümit Özdağ, iddialı ifadeler kullandı.

Her ne olursa olsun sandığın bir şekilde konulacağını söyleyen Özdağ, "Sandığı getirmiyorum diye kimse diyemez" ifadelerini kullandı.

Anketleri işaret etti, Özgür Özel detayı gündem oldu: "Kim çıkarsa çıksın Erdoğan kaybediyor" 1

"SANDIK GELDİĞİ AN ERDOĞAN KAYBEDECEK"

Olası bir seçimle ilgili de çarpıcı iddialarda bulunan Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacak ilk seçimi kaybedeceğini belirtti ve "Sandık geldiği an kaybedecek. Bu bir kesinlik şu anda. 2028'de mi olur daha önce mi olur, neler değişir onu bilmiyoruz ama bu hafta sonu yapılacak bir seçimde Erdoğan kaybeder" diye konuştu.

"MANSUR YAVAŞ DA ÖZGÜR ÖZEL DE SEÇİMİ KAZANIR"

Bugünkü koşullar itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın seçimi kazanacağını iddia eden Özdağ, "Kim çıkarsa çıksın Erdoğan kaybediyor. Bunu yapılan anketleri bilerek söylüyorum. Arada bir fark var. Bu fark Mansur Yavaş olursa biraz daha yüksek Özgür Özel olursa biraz daha düşük ama yine Özel de kazanıyor. Sorulan isimler üzerinden söylüyorum bunları" ifadelerini kullandı.

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Zafer Partisi lideri Özdağ'ın bu iddiaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Mansur Yavaş seçim Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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