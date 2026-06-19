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Anlaşma imzalandı ama tehditler havada uçuşuyor! Galibaf: "Ezici yanıt vermekten çekinmeyiz"

ABD ile İran arasında yapılan anlaşma dünya gündemindeki yerini korurken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir çıkış geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’yi İran’la varılan anlaşmanın hükümlerine uyması konusunda uyararak, "Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz. Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" açıklamasında bulundu.

Anlaşma imzalandı ama tehditler havada uçuşuyor! Galibaf: "Ezici yanıt vermekten çekinmeyiz"

ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını amaçlayan 14 maddelik anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşma dünya kamuyounda geniş yer bulurken, iki ülkenin anlaşmaya uyup uymayacağı ise merak konusu oldu.

"İSRAİL'İN, İRAN'A KÜÇÜK ÇAPLI SALDIRISINA KARŞI ÇIKMAYABİLİRİM"

İsrail medyasına konuşan ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin İran'ın nükleer tesislerine karşı ABD'den bağımsız saldırı başlatması durumunda "saldırıların küçük çaplı olması" şartıyla İsrail'e destek verebileceğini kaydetmişti.

Anlaşma imzalandı ama tehditler havada uçuşuyor! Galibaf: "Ezici yanıt vermekten çekinmeyiz" 1

TAHRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ! UYARI YAPILDI

Bu açıklama kafalarda soru işareti bırakırken, dikkat çeken bir çıkış da İran tarafından geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’yi İran’la varılan anlaşmanın hükümlerine uyması konusunda uyardı.

Anlaşma imzalandı ama tehditler havada uçuşuyor! Galibaf: "Ezici yanıt vermekten çekinmeyiz" 2

"EZİCİ BİR YANIT VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine verilen görevin anlaşmanın şart ve hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz" dedi. Anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda buna verecekleri yanıtın sert olacağı konusunda uyaran Galibaf, "Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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