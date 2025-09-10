HABER

Anne ve 5 yaşındaki kızı ölü bulundu! İzler sonrası korkunç şüphe...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir daireden gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler, anne Dursune Bilgili (50) ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'yi ölü olarak buldu. Anne ile kızının cansız bedenlerinde bıçak izleri olduğu iddia edildi.

Kocaeli'dei korkunç olay, Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşular, daireden gelen ağır koku sebebiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8-10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

'BIÇAK İZİ' İDDİASI

Anne ile kızının cansız bedenlerinde bıçak izleri olduğu iddia edilirken, cinayet şüphesi öne çıktı.

Eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun daha olduğu ifade edilirken, yaklaşık 10 gündür görülmediği ileri sürüldü.

Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

