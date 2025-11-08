Anne ve baba, çalışmak için başka şehre giden avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir tesisin taksi durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla tartışan F.Ü. isimli avukat kadın, Amasya’dan çalışmak için Aksaray’a geldi. Tartıştığı anne ve babası da kızlarının arkasından gelirken, tesiste kızlarını bulan anne ve baba konuşmak için kızlarını taksi durağına çağırdı.

KADIN İLE ANNE VE BABASI İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Taksi durağının içine giren avukat kadın, anne ve babasıyla gitmek istemeyince çift kızlarını taksi durağına kilitledi. Bu sırada avukat kadın, telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, taksi durağına kilitlenen kadını kurtararak çıkardı. Kadın ile anne ve babası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır