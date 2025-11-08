HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Anne ve baba, çalışmak için başka şehre giden avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Amasya’dan Aksaray’a çalışmak için gelen avukat kadın, peşinden gelen anne ve babası tarafından tesisteki taksi durağına kilitlenerek alıkonuldu. Kadın polis ekiplerinin gelmesiyle kurtulurken, anne ve baba gözaltına alındı.

Anne ve baba, çalışmak için başka şehre giden avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir tesisin taksi durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla tartışan F.Ü. isimli avukat kadın, Amasya’dan çalışmak için Aksaray’a geldi. Tartıştığı anne ve babası da kızlarının arkasından gelirken, tesiste kızlarını bulan anne ve baba konuşmak için kızlarını taksi durağına çağırdı.

Anne ve baba, çalışmak için başka şehre giden avukat kızlarını taksi durağına kilitledi 1

KADIN İLE ANNE VE BABASI İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Taksi durağının içine giren avukat kadın, anne ve babasıyla gitmek istemeyince çift kızlarını taksi durağına kilitledi. Bu sırada avukat kadın, telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, taksi durağına kilitlenen kadını kurtararak çıkardı. Kadın ile anne ve babası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anne ve baba, çalışmak için başka şehre giden avukat kızlarını taksi durağına kilitledi 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulduHurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
Yer: Muğla! Evde yangın çıktı, ekipler sevk edildiYer: Muğla! Evde yangın çıktı, ekipler sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Avukat Amasya Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.