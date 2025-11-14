HABER

Anne ve kızları gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da polis memurunun öldürdüğü eşi ve iki kızı Çankırı’da toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964. Sokak’taki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman girişinde oturur halde bulunan polis memuru M.G.’nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alındı. Daireye giren ekipler, salonda M.G.’nin eşi Fatma Gıyar’ı (31), oturma odasında ise kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar’ı (4) hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından memleketleri Çankırı’nın Yapraklı ilçesine gönderildi. Cuma namazına ardından İlçeye bağlı Ovacık köyünde kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki kızı aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

