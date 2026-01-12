Annesi ve sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü! Ankara'da tüyler ürperten cinayet

Başken Ankara'daki cinayet kan dondurdu. Mamak ilçesinde bir anne Ç.Y, kızı Esma Muratoğlu'nun sevgilisi O.K.'yle birlikte Muratoğlu'nu boğarak öldürdü.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boğularak öldürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ANNESİ VE SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphelilerden anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alındı.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Vefat eden Muratoğlu'nun 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

YAKINI FENALIK GEÇİRDİ

Genç kadının ölüm haberini alan bir yakını ise fenalık geçirdi.Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır