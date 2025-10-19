Annesini kaybettiği meme kanserini azmi ve ailesinin desteğiyle iki kez yendi

Bir çocuk annesi Engin, annesine konulan teşhisle meme kanseriyle genç yaşında tanıştı.

Engin'e de 2011'de Tekirdağ Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerin ardından meme kanseri teşhisi konuldu.

Tedaviyle 6 yılda kanseri yenen Engin, tedavisinin bitiminden 6 ay sonra 2017'de yeniden meme kanserine yakalandı.

Engin, ikinci teşhiste psikolojik olarak zorlanmasına rağmen pes etmeyerek azmi ve ailesinin desteğiyle yeniden kanseri yenerek hayata tutundu.

Giyim üretim teknolojisi alanında usta öğretici olarak kadınlara eğitim veren Engin, 5 yıldır yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor.

Engin, AA muhabirine, yaşadığı sürecin kendisini hem bedenen hem de ruhen güçlendirdiğini söyledi.

Annesinin kansere yakalanmasıyla kanserle tanıştığını belirten Engin, "Annemin hastalığı sonrası kendi sağlığıma karşı daha bilinçli hale geldim. Sürekli kendi muayenemi yapmaya başladım. 2011 yılında bana ilk teşhis konuldu. Tedavilerden, kemoterapi gibi şeylerden sonra sadece tümör çıkartıldı. Normal hayatıma geri döndüğümü sandığım bir anda tekrar anne olma isteğine girince ilacı bıraktık. Ardından 6 ay içinde tekrar kansere yakalandığımı öğrendim." diye konuştu.

Engin, hastalık sürecinde hep pozitif olmaya çalıştığını ve hayata umutla baktığını dile getirdi.

"OLAYLARA HER ZAMAN DAHA POZİTİF BAKTIM"

İkinci kez kansere yakalandığını öğrendiğinde ilkine göre daha çok üzüldüğünü dile getiren Engin, "Yine 6 yıl kadar bir ilaç kullandım. İlaçların yan etkileri oldu. Arkadaşlarım, eşim, ailem, herkes arkamda oldu. Annem vefat etmişti bu hastalıktan. İnsanın ailesi ya da etrafındakiler de destek verdiği zaman inanın atlatılmayacak bir hastalık değil. Bir de insanın pozitif olması aslında. Ben o pozitifliği hiç bırakmadım içimden. Her zaman daha pozitif baktım bu olaylara." ifadelerini kullandı.

Elif Engin, sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesinin huzur verici olduğunu belirtti.

"KADINLAR MUAYENELERİNİ MUTLAKA YAPSIN"

Azmi ve neşesiyle kadınlara ve diğer meme kanseri tedavisi olanlara da örnek olmaya çalıştığını anlatan Engin, şunları kaydetti:

"İkinci teşhisimde özellikle psikolojik olarak biraz çöktüm diyebilirim çünkü ilkini bilmeden yaşıyorsunuz ama ikincisinde her şeyi bile bile yaşıyorsunuz. Yani aşamalarını biliyorsunuz, her şeyi biliyorsunuz, neler çekeceğinizi biliyorsunuz. İkinci teşhis çok zor oldu benim için ama ben yine üstesinden geldim. Altından kalktım ve şu anda işimi yapıyorum. Gayet keyifliyim. Kadınlar kendi muayenelerini mutlaka yapsınlar. Kesinlikle elle muayene gerçekten çok önemli. Bunu yapsınlar ve asla kanser hayatın sonu değil. İki kere kanseri yenen birisi olarak ben en büyük örnek olabilirim bu konuda. Bizim başımıza geldiyse bunu yaşayacağız ama dediğim gibi en güzeliyle yaşamalıyız."

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır