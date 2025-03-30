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Annesinin yasak aşkı için babasını öldürdü! Cesedini parçalara ayırdı, atını yaktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
30.03.2025 09:02
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2011'de Trabzon'da işlenen bir cinayet aradan geçen 14 yılın ardından aydınlatıldı. 48 yaşındaki Süleyman Demir'in eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Oğlu ise ifadesinde annesiyle amcasının ilişkisi olduğunu, babasının bunu öğrendikten sonra annesine kötü davrandığını belirtti. Öte yandan canilerin Demir'in atını da yakarak öldürdüğü belirlendi.

Annesinin yasak aşkı için babasını öldürdü! Cesedini parçalara ayırdı, atını yaktı

Akçaabat'a bağlı Uçarsu Köyü'nde 13 Ağustos 2011'de kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Demir'in başına gelenler 14 yıl sonra aydınlatıldı. Aile içi sorunlar nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen üç çocuk babası için yıllardır yürütülen aramalar sonuçsuz kalmıştı. Dosya, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yeniden açıldı.

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EŞİ VE OĞLUNUN İFADESİ ALINDI

14 yıl sonra yeniden harekete geçen Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dosyayı titizlikle inceleyerek Süleyman Demir'in şüpheli konumundaki eşi Ümmühan Demir (62) ile oğlu Hızır Demir'in (38) yeniden ifadesine başvurdu.

BAŞKASIYLA İLİŞKİSİNİ SONRADAN ÖĞRENDİ

Yapılan araştırmalarda, Ümmühan Demir'in henüz 16 yaşındayken Süleyman Demir ile evlendirildiği ancak evlilik öncesinde başka bir kişiden oğlu Hızır'a hamile kaldığı ve Süleyman Demir'in bu gerçeği sonradan öğrendiği iddia edildi.

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OĞLU, ANNESİNİN AMCASIYLA İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ

Hızır Demir jandarmaya verdiği ifadede, annesinin amcasıyla ilişkisi olduğunu ve babasının da bunu öğrendikten sonra annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.

BALTAYLA KATLETTİLER

İddialara göre olay günü Süleyman Demir, Uçarsu mevkiindeki ormanlık alana çağırıldı. Atıyla bölgeye giden Demir, burada eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürüldü.

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ATINI DA YAKTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre anne-oğulun cesedi parçalara ayırarak yok ettikleri ve olay yerinde Demir'in atını da öldürerek yaktıkları ortaya çıktı. Cinayetin izlerini tamamen silmek isteyen zanlıların, insan ve hayvan DNA'sının karışmasını sağlamak için cesetle birlikte atı da yaktıkları öğrenildi.

KANLI BALTAYI GELİN GÖRDÜ

Cinayetin ardından eve dönen Ümmühan Demir, oğlu Hızır'ın karısı P.D. ile karşılaştı. Gelinin, elindeki kanlı baltayı yıkarken görüp kayınvalidesine "Bu neden kanlı?" diye sorduğu, Ümmühan Demir'in ise "Sen her şeye karışma." diyerek geçiştirdiği öğrenildi.

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ANNE, OĞLUNU KURTARMAK İSTEDİ AMA...

Anne Ümmühan Demir, cinayeti kabul ederken oğlunu korumak için suçu tek başına işlediğini söyledi. Ancak jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu korkunç cinayet tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı.

Gözaltına alınan anne ile oğlu tutuklandı. Hızır Demir'in, katlettikleri babasının bir fotoğrafını 2022'de sosyal medyadan paylaşarak altına kalpler bıraktığı da görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Akçaabat yasak aşk
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