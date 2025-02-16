Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu evinde ölü bulundu! Ölüm nedeni araştırılıyor!

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında kalan Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu, gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra odasına çekildi. Sabah saatlerinde ev arkadaşı Önder K., onu uyandırmak için odasına girdi ancak Seyfittinoğlu’nun tepki vermemesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sinan Seyfittinoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Seyfittinoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sinan Seyfittinoğlu’nun vefat haberini alan yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Cenazesi morga kaldırıldığı sırada arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR YARA İZİNE RASTLANMADI

Yapılan ilk incelemelere göre Seyfittinoğlu’nun vücudunda herhangi bir ateşli silah, kesici veya delici alet yarası bulunmadı. Ayrıca darp veya cebir izi de tespit edilmedi.

BİPOLAR RAHATSIZLIĞI VE SÜREKLİ KULLANDIĞI İLAÇLAR VARDI

Seyfittinoğlu’nun bipolar rahatsızlığı bulunduğu ve sürekli ilaç kullandığı öğrenildi. 6 Şubat 2023’te Hatay ve 10 ili vuran deprem felaketinden sonra sık sık Antalya’ya geldiği belirtildi.

EKİPLERİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Seyfittinoğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(DHA)