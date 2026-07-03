HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antakya’da 7 suçtan aranan hükümlü yakalandı

Hatay’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antakya’da 7 suçtan aranan hükümlü yakalandı

Hatay’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; hakkında "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçları başta olmak üzere 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan İ.H.A. adlı şahıs Antakya’da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SSB Başkanı Haluk Görgün duyurdu! Savunma sanayii ihracatında 11 milyar dolar eşiği aşıldı SSB Başkanı Haluk Görgün duyurdu! Savunma sanayii ihracatında 11 milyar dolar eşiği aşıldı
Sıfır Atık bilinci özel sporcularla bocce sahasına taşındı Sıfır Atık bilinci özel sporcularla bocce sahasına taşındı

Anahtar Kelimeler:
Hatay Antakya emniyet müdürlüğü hükümlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.