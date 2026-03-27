Antakya’da kablo hırsızlığına 3 gözaltı: 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 22 Mart 2026 tarihinde Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir şantiyeden yaklaşık 100 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu belirlenen A.K., A.B. ve S.S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.



