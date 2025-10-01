HABER

Antalya 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 30°C civarına ulaşacak.

Antalya 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise sıcaklık 23°C'ye düşecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı %47 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanabilir. 2 Ekim Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 27°C ile 22°C arasında olması öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü ise hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıkların 25°C ile 22°C arasında olması tahmin ediliyor.

Antalya'da sonbaharın başlangıcıyla hava koşullarında dalgalanmalar görülebilir. Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek ve bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı şemsiye veya su geçirmez bir mont taşımak ıslanmaktan korur. Gündüz saatlerinde güneş ışınları sayesinde sıcaklıklar artabilir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, cildinizi korumaktadır. Bu önlemler sağlığınızı korur. Dışarıda geçireceğiniz zamanın daha konforlu olmasına katkı sağlar.

