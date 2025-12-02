Antalya 02 Aralık Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 2 Aralık 2025 Salı günü mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 22°C'ye kadar yükselebileceği düşünülüyor. Gece ise sıcaklık 11°C civarında kalacak. Gökyüzü az bulutlu olacak. Gün boyunca sakin ve ılık bir hava etkili olacak.

Üçüncü Aralık Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 0°C arasında değişecek. Dördüncü Aralık Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 7°C ile 4°C arasında olacak. Beşinci Aralık Cuma günü ise yağmurun şiddetinin artması bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 7°C ile 2°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Üçüncü Aralık'tan itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca yağışların artacağı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağmurluk gibi su geçirmez giysiler kullanmak da önemlidir. Yağışlı günlerde yollarda su birikintileri oluşabilir. Buna dikkat etmek gereklidir. Trafikte güvenliği artırmak için hız limitlerine uyulmalıdır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak olumsuz durumları önleyecektir.