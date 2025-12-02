HABER

Antalya 02 Aralık Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 2 Aralık 2025 tarihinde mevsim normallerinin üzerinde bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C'ye ulaşacakken, gece sıcaklık 11°C civarında kalacak. Ancak 3 Aralık Çarşamba gününden itibaren hava bulutlanacak ve sıcaklıklar 8°C ile 0°C arasında değişecek. Yağmur ve çisenti beklentisi ile birlikte, dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek ve trafik güvenliğine dikkat etmek önem kazanacak.

Sedef Karatay

Antalya'da 2 Aralık 2025 Salı günü mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 22°C'ye kadar yükselebileceği düşünülüyor. Gece ise sıcaklık 11°C civarında kalacak. Gökyüzü az bulutlu olacak. Gün boyunca sakin ve ılık bir hava etkili olacak.

Üçüncü Aralık Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 0°C arasında değişecek. Dördüncü Aralık Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 7°C ile 4°C arasında olacak. Beşinci Aralık Cuma günü ise yağmurun şiddetinin artması bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 7°C ile 2°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Üçüncü Aralık'tan itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca yağışların artacağı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağmurluk gibi su geçirmez giysiler kullanmak da önemlidir. Yağışlı günlerde yollarda su birikintileri oluşabilir. Buna dikkat etmek gereklidir. Trafikte güvenliği artırmak için hız limitlerine uyulmalıdır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak olumsuz durumları önleyecektir.

hava durumu antalya
