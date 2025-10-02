HABER

Antalya 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya, 2 Ekim 2025 Perşembe günü yazdan kalma bir hava yaşayacak. Sonbaharın ilk günleri olacak.

Sabah saatlerinde hava serin ve açık geçecek. 09:00 civarında sıcaklık 24–25°C seviyelerine ulaşacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 27–28°C'ye yükselecek. Nem oranı orta seviyelerde olacak. Bu nedenle hava bunaltıcı olmayacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 24–25°C seviyesine düşecek. Gece boyunca sıcaklık 20–21°C civarında kalacak. Gökyüzü büyük ölçüde açık olacak. Yağış beklenmiyor.

Hafta sonu, 3 Ekim Cuma günü hava koşulları değişecek. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu yağışların hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülüyor. Uzmanlar ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını öneriyor. Bu dönemde güneşin etkisi öğle saatlerinde güçlü olacak. Açık alanlarda çalışanlar dikkat etmeli. Uzun süre dışarıda kalanlar şapka ve güneş gözlüğü kullanmalı. Yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemlidir. Su tüketimini artırmak vücudun nem dengesine yardımcı olur. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalıdır. Hafta sonu beklenen yağışlar nedeniyle önlemler almak gerekir. Ani sel ve su baskınları için dikkatli olunmalıdır.

