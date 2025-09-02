HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 02 Eylül Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 02 Eylül Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Antalya'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 24°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı iklimine uygundur. Nem oranının yüksek olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 3 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 35°C, 4 Eylül Perşembe günü 34°C, 5 Eylül Cuma günü ise 31°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Böylesi sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Vücut ısısını dengelemek açısından bu önemlidir. Bol su tüketimi önerilir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının yükselmesini engellemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, olası sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır.

Sahilde vakit geçirecekler için güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Düzenli aralıklarla gölgelik alanlara geçmek de önerilir. Denize girerken suyun sıcaklığının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle suya girmeden önce suyun sıcaklığını kontrol etmek faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hem kişisel konfor hem de sağlık açısından, hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak gerekmektedir. Bu şekilde Antalya'da keyifli bir gün geçirilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soylu'dan "El kondu" iddialarına canlı yayında yanıtSoylu'dan "El kondu" iddialarına canlı yayında yanıt
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Özel'in çıkışı rahatsızlık yarattı: Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldiAnkara kulisleri bunu konuşuyor! Özel'in çıkışı rahatsızlık yarattı: Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.