Antalya 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 3 Aralık 2025 tarihinde hava durumu mevsim normallerine uygun olacak. Parçalı bulutlu ve ılıman bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %37 civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi öngörülmekte. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Dördüncü Aralık Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Beşinci Aralık Cuma günü ise şiddetlenen yağmur öngörülmekte. Sıcaklıkların 6°C ile 8°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemli.

Hafta sonu 6 Aralık Cumartesi günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 6°C arasında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayacaklar için engelleyici olabilir. Hafta sonu için kapalı alanları tercih etmek akıllıca olacaktır. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak iyi bir fikir.

Yedinci Aralık Pazar günü hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 5°C ile 6°C arasında seyredecek. Bu gün açık hava etkinlikleri için daha uygun olabilir. Ancak yine de hava durumunu güncel takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek gerekecek.

Genel olarak Antalya'da hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve yağışların artacağı görülmektedir. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun hazırlıklarla plan yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için gereklidir.