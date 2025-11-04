Antalya 04 Kasım Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, sabah hafif yağışlarla başlayacak. Öğleden sonra bulutlar dağılacak. Sıcaklıklar hafifçe yükselecek. Kent genelinde en düşük sıcaklık 15°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 27°C civarında belirlenecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecek. 5 Kasım Çarşamba günü çok bulutlu hava tahmin ediliyor. 6 Kasım Perşembe günü ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü hava yine çok bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak önemli. Özellikle 6 Kasım'daki sağanak yağışlar nedeniyle, açık alanlarda su birikintilerinden uzak durulmalı. Islanmamak için uygun kıyafet giyilmesi önem arz ediyor. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalı. Araç kullanırken dikkatli olunmalı, hız limitlerine uyulmalıdır. Sağanak yağışlardan sonra oluşabilecek su baskınlarına karşı, alçak bölgelerde yaşayanların tedbirli olmaları önerilmektedir.