Antalya 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21°C seviyelerine inecek. Hissedilen sıcaklık, yüksek nem oranı nedeniyle artacak. Öğle saatlerinde 36°C'ye kadar ulaşabilir. Rüzgar güney yönünden hafif esse de etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 26°C olacak. 7 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığı 39°C, gece 25°C seviyelerinde seyredecek. 8 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 40°C, gece ise 25°C olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, klimalı ortamlarda bulunmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilmektedir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız için büyük önem taşımaktadır.