HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak.

Antalya 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Antalya'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21°C seviyelerine inecek. Hissedilen sıcaklık, yüksek nem oranı nedeniyle artacak. Öğle saatlerinde 36°C'ye kadar ulaşabilir. Rüzgar güney yönünden hafif esse de etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 26°C olacak. 7 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığı 39°C, gece 25°C seviyelerinde seyredecek. 8 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 40°C, gece ise 25°C olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, klimalı ortamlarda bulunmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilmektedir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız için büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 siyasi partiye daha mali denetim! AYM'nin kararı belli oldu4 siyasi partiye daha mali denetim! AYM'nin kararı belli oldu
Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var! Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!

Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.