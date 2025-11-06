Antalya 06 Kasım Perşembe Hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 16.9°C, en yüksek ise 24°C olarak ölçülecek. Nem oranı %45 civarında. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:26 olarak, gün batımı saati ise 17:55 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık 21°C ile 24°C arasında olacak. 8 Kasım Cumartesi günü hava güneşli, sıcaklık 19°C ile 23°C arasında seyredecek. 9 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor, sıcaklık 19°C ile 23°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 7 Kasım Cuma günü hafif yağmur beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıklar düştüğünde akşam serin olacaktır. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ceket bulundurmak vücut ısınızı korur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su kaybını önlemek için bol su içmelisiniz. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar var. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak en iyisidir.