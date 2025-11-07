Antalya 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları gök gürültülü sağanak yağışlarla başlayacak. Yağışlar gün boyunca aralıklarla devam edecek. Sıcaklıkların 18°C ile 22°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Cumartesi günü hava koşullarında iyileşme olacak. Yağışların sona ermesi öngörülüyor. Sıcaklıklar ise 16°C ile 23°C arasında olacak.

Pazar günü hava daha da düzelecek. Güneşli bir gün yaşanması tahmin ediliyor. Sıcaklık aralığının yine 16°C ile 23°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışların etkili olacağı unutulmamalı. Vatandaşların hava durumunu takip etmeleri önemli. Planlarını buna göre düzenlemelidirler. Ani ve şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulması tavsiye ediliyor. Gerekli önlemler alınmalıdır.