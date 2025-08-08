HABER

Antalya 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Antalya 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Antalya'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarlarında seyredecektir. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygundur. Sıcak ve nemli hava koşullarını yansıtmaktadır.

9 Ağustos Cumartesi günü hava güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 29°C'ye kadar yükselecektir. 10 Ağustos Pazar günü bol güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklıklar 31°C'ye ulaşacaktır. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır.

Ağustos ayı boyunca Antalya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 22.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı %42 civarındadır. Hava koşulları genellikle sıcak ve kuru olmaktadır.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak gereklidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, vücudu aşırı yormamak gerekmektedir. Bu önlemler, konforu artıracak ve sağlık risklerini azaltacaktır.

